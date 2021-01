Auto finisce contro un palo della luce: è successo in Piazza Carroccio a Legnano.

Auto finisce contro un palo della luce

Con la sua auto è finita contro un palo della luce. E quanto accaduto ieri sera, sabato 30 gennaio 2021, in Piazza Carroccio a Legnano. Erano circa le 22.20 quando una donna di 55 anni, al volante della sua vettura, si è schiantata contro un palo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice giallo, gli agenti della Polizai Locale insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino e all’ambulanza della Croce Rossa. L’auto ne è uscita distrutta, la conducente non ha riportato ferite. Ora sono da accertare le cause dell’incidente.