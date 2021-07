Auto finisce contro un furgoncino: anziana in ospedale

Auto finisce contro un furgoncino in via per Inverno a Legnano: anziana in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 luglio, poco dopo le 15.30, una donna di 76 anni è finita con la sua auto contro un furgoncino bianco. La donna è stata soccorsa in codice rosso dall'ambulanza della Croce rossa di Legnano e da un'automedica. I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto riguardo le condizioni fisiche della donna, hanno caricato l'anziana sull'autolettiga e l'hanno trasportata in codice verde in ospedale.