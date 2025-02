Auto finisce contro il pilastro di un condominio: è successo a Rescaldina.

Auto contro il pilastro di un condominio

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro il pilastro di un condominio. E' quanto successo la sera di sabato 1 febbraio 2025 a Rescaldina. Erano circa le 20.30 quando un uomo, 34 anni, ha sbandato andando a schiantarsi su un pilone che si trova lungo la via Matteotti.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori con l'ambulanza della Croce rossa, insieme a loro anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La vettura ne è uscita distrutta, il conducente è stato portato in ospedale in codice giallo.