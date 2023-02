Auto in fiamme nel cortile di un condominio

Auto in fiamme all'interno di un cortile di Parabiago.

Auto in fiamme, alba di paura

Alba di fuoco a Parabiago. La mattina di oggi, martedì 14 febbraio 2023, un'auto ha preso fuoco all'interno del cortile di un condominio. E' quanto accaduto intorno alle 6, per un brusco risveglio dei residenti della zona. Tutto è successo in via Statuto. Chi abita in zona si è subito accorto di quelle fiamme e di quel fumo che provenivano da una vettura che era stata lasciata parcheggiata in un cortile. Ed è partita subito la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che sono riusciti a spegnere l'incendio, che nel frattempo aveva interessato anche un'altra vettura parcheggiata a fianco di quella a fuoco oltre che una siepe e la recinzione del condominio stesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno indagando sul fatto.