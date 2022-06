Auto in fiamme, il, conducente si salva

Auto in fiamme a Cerro Maggiore, paura per il conducente.

Auto a fuoco

Tutto è successo all'improvviso: dall'auto è uscito fumo e fiamme e in poco tempo la vettura è stata distrutta. Il conducente, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno 2022 in via Colombo. La vettura, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco all'improvviso. L'uomo che si trovava alla guida è riuscito a scendere poco prima del divampare delle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno sedato l'incendio e messo in sicurezza la zona.