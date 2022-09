Auto in fiamme, arrivano i pompieri

Auto prende fuoco ad Arconate.

Auto avvolta dalle fiamme

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nel idi oggi, martedì 27 settembre 2022. Intorno alle 17 alcuni passanti hanno notato fumo e fiamme. Il fuoco proveniva da un'auto che si trovava in via Campo Croce ad Arconate.

I soccorsi

Sul tempo sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Il loro arrivo sul posto è stato dettato dalla massima urgenza in quanto le fiamme stavano intaccando anche una siepe adiacente a una palazzina. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, nessuna conseguenza per l'abitazione. Da accertare le cause dell'incendio.

Le foto: