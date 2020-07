Auto esce di strada e finisce in un fosso in via Terrazzano

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, intorno alle 16.30 un’auto con a bordo una 28enne è uscita dalla carreggiata finendo in un fosso a bordo strada in via Terrazzano a Rho. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso. La giovane fortunatamente sta bene e non ha riportato gravi ferite. Ora sono a lavoro gli addetti per rimettere in strada la macchina con l’aiuto del carro attrezzi.

