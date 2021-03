Auto e moto si scontrano: coinvolto un 73enne

Auto e moto si scontrano lungo via Lainate: coinvolto un 73enne.

Questa mattina, martedì 9 marzo, qualche minuto prima delle 11, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Lainate a Rho.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 73 anni soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Legnano.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Rho.

Dopo alcuni accertamenti sul luogo dell’incidente, il 73enne è stato trasportato in codice verde in ospedale.