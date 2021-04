Auto e moto si scontrano: 19enne finisce in ospedale

Auto e moto si scontrano: in via Gramsci a Cerro Maggiore: 19enne finisce in ospedale.

Questo pomeriggio, giovedì 22 aprile, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via via Gramsci a Cerro Maggiore. Nello scontro è rimasto coinvolto un giovane di 19 anni soccorso dalla Croce rossa di Legnano e da un’automedica.

Dopo alcuni accertamenti il ragazzo è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice verde in ospedale.