Auto divorata dalle fiamme: rogo domato dai pompieri

Nel tardo pomeriggio di martedì, 18 aprile 2023, auto in fiamme in via Roma a Gaggiano. Per cause ancora da verificare, al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione i Fontanili, il mezzo ha improvvisamente preso fuoco.

Si è alzata una colonna di fumo nero

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme e la Polizia Locale che è stata impegnata nella gestione e deviazioni del traffico veicolare. Con tutta probabilità l’incendio è divampato per autocombustione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

L’intervento è stato tempestivo e i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme evitando il coinvolgimento delle abitazioni che si trovavano nelle immediate vicinanze.

Le fiamme e soprattutto la densa nuvola di fumo nero hanno creato qualche disagio sulla circolazione, tornato alla normalità al termine delle operazioni di spegnimento.