Auto distrutta dalle fiamme, paura a Canegrate

Auto distrutta dalle fiamme, momenti di paura in via Puccini a Canegrate. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Auto distrutta dalle fiamme

Tutto è successo in pochi istanti. Le fiamme e il fumo hanno iniziato ad avvolgere un’auto parcheggiata in fondo alla strada. Momenti di paura quelli che si sono vissuti poco fa in via Puccini a Canegrate. Intorno alle 14.15 di oggi, martedì 19 maggio 2020, infatti una vettura ha preso fuoco. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Da chiarire la causa all’origine dell’incendio. Nessun ferito.



