Auto dei Carabinieri si schianta durante un inseguimento

Erano impegnati in un inseguimento quando si sono schiantati contro un'auto e poi sono finiti contro un muro.

Auto dei Carabinieri si schianta contro un muro a Gorla Minore

Brutto incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, per una gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 in via Ambrogio Colombo a Gorla Minore, in zona Bosco del Rugareto. Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un inseguimento, poi l'incidente.

Sul posto ambulanze, automedica, elisoccorso e Vigili del fuoco

Sul posto sono subito intervenute in codice rosso due ambulanze (entrambe della Croce rossa, una di Busto Arsizio e una di Gallarate), supportate dall'automedica. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato anche l'elisoccorso proveniente da Como. In azione pure i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri della Compagnia di Saronno, giunti in supporto dei colleghi.

Tre le persone ferite, tutte soccorsi in codice giallo

Stando ai primi riscontri, le persone coinvolte nell'incidente sarebbero tre (due uomini di 21 e 52 anni e una donna di 54 anni), tutte soccorse in codice giallo. Al momento non si hanno notizie dei fuggitivi.