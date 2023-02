Auto contro ostacolo: 55enne non grave

Questa mattina, sabato 4 febbraio 2023 a Senago, tanta paura per una donna che al volante della sua auto è finita contro un ostacolo.

In ospedale per accertamenti

L’incidente è avvenuto mentre la 55enne percorreva via Risorgimento a Senago. Dopo aver colpito l’ostacolo l’auto si è ribaltata. Sul posto, in codice rosso un ambulanza e l’auto medica, oltre ai vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Locale. I soccorritori hanno estratto la donna dal mezzo e fortunatamente non era nulla di grave; la donna per ulteriori accertamenti è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Garbagnate Milanese.