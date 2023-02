Auto contro moto, paura per l'incidente

Incidente a Turbigo, coinvolte un'auto e una moto.

Incidente, maxi schianto

Grave incidente a Turbigo. E' quanto accaduto poco fa, intorno alle 15.45 lungo la via Milano. A essere coinvolte sono state un'auto e una moto, ancora da accertare le cause che hanno portato allo schianto che pare sia stato molto forte.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme all'elisoccorso decollato da Como (atterrato in un campo vicino alla strada). Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Dalle prime informazioni pare che il centauro sia stato sbalzato dal suo mezzo. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo.