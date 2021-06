Auto contro moto lungo via Sardegna a Magnago: coinvolti due giovani di 18 anni.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.40: Sono stati portati in ospedale i due centauri che arrivavano dal centro di Bienate per andare verso Busto Arsizio.

Pare che la colpa sia del conducente dell'auto che usciva dallo stop ed è stata centrata in corrispondenza della portiera del lato conducente.

Auto contro moto: coinvolti due giovani

Questo pomeriggio, martedì 1 giugno, intorno alle 17, due 18enni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo via Sardegna a Magnago.

Protagonisti del sinistro stradale un'auto e una moto.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute l'ambulanza della Croce rossa e l'automedica.

Allertati anche i Carabinieri.

I coinvolti, dopo alcuni accertamenti sul posto, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.