Auto con a bordo mamma e figlio finisce contro un albero

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 giugno, intorno alle 14, in via Espinasse a Magenta.

Una Honda, con a borda una mamma di 48 anni e il figlio di 11, stava percorrendo via Espinasse da Magenta in direzione Marcallo quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un albero.

Fortunatamente la mamma e il bambino non sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.