In auto con la cocaina, arrestato

In auto con la cocaina a Legnano, l'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

In automobile aveva la cocaina

Gli è stato intimato l'alta, ma ha cercato di allontanarsi velocemente a bordo della sua auto. E' quando successo la sera di sabato 18 settembre 2021 a Legnano. La volante della Polizia di Stato era impegnata in un pattugliamento della zona verso Marnate: in via Rovellini i poliziotti hanno deciso di fermare un automobilista per un controllo. Ma l'uomo, 30enne di origine marocchina e regolare sul territorio nazionale, ha iniziato la fuga. La volante gli è stata subito dietro e l'ha bloccato poco dopo: il conducente, così come il passeggero, hanno tentato di scappare a piedi ma sono stati bloccati.

La sostanza stupefacente

Il conducente, nell'aprire la portiera, si è disfato di 5 involucri di cellophane: il gesto non è scappato agli agenti che hanno poi scoperto come in quegli involucri termosaldati vi fosse della sostanza, rivelatasi essere poi cocaina.

E' scattata la perquisizione personale: il guidatore aveva con sè altra sostanza stupefacente.

I provvedimenti

Così sia lui che il passeggero sono stati portati negli uffici del commissariato: il primo, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio, il secondo è stato rilasciando non essendo emerso nulla a suo carico a sotto il profilo penale.