Auto bloccata nel sottopasso: il conducente riesce a scappare

Lieto fine per il conducente di un'auto che oggi, 24 luglio 2023, è rimasto bloccato nell'acqua presente nel sottopasso di Canegrate. Diversi gli alberi caduti e le strade allagate.

Un violentissimo temporale, accompagnato da grandine e tromba d'aria, si è abbattuto su Canegrate intorno alle 13.40. Sono in corso interventi della Protezione Civile, della Polizia Locale, del personale comunale e delle autorità sanitarie. Si stanno valutando i danni, ingenti, a edifici pubblici e privati.

"Invitiamo i cittadini a non uscire di casa se non per serissimi motivi, in quanto la circolazione è estremamente difficoltosa e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore. Chi può dia una mano a liberare le caditoie (i tombini in strada) da foglie e aghi. Grazie", ha fatto sapere l'Amministrazione.