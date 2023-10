Auto avvolta dal fuoco: pompieri domano le fiamme

Auto avvolta dal fuoco a Legnano: pompieri domano le fiamme

Attimi di paura questa mattina, sabato 14 ottobre quando un'auto in via Collodi a Legnano ha preso fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 12.45. Sul posto, per domare le fiamme che avvolgevano il veicolo, i Vigili del fuoco di Busto Arsizio e Legnano con due mezzi.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono da accertare le cause che hanno provocato l’incendio che ha interessato il mezzo rimasto completamente carbonizzato.