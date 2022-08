Auto a metano in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Auto alimentata a metano in fiamme questo pomeriggio, 29 agosto, a Magenta: sul posto i Vigili del Fuoco per effettuare il delicato intervento.

Auto a metano in fiamme

Un'auto si è incendiata a Magenta nella località Pontevecchio questo pomeriggio. Sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco in via Isonzo: un intervento delicato visto il rischio esplosione e per questo motivo è stata chiusa la via in entrambi i sensi per motivi di sicurezza. Evacuato anche il parcheggio limitrofo.

Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno spento le fiamme in poco tempo mettendo in sicurezza l'area interessata.