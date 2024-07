Auto a fuoco, salvo il conducente

Auto va a fuoco, il conducente riesce a uscire dal veicolo e a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Auto a fuoco in mezzo alla strada

E'successo nella mattinata di oggi, sabato 6 luglio, a Lonate Pozzolo. L'allarme è scattato intorno alle 11: "Venite in via Giovanni XXIII, un'auto sta bruciando!". Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco di Busto Arsizio che in breve hanno spento le fiamme. Nonostante i danni ingenti - l'utilitaria, una Fiat Bravo, è andata in parte distrutta - non ci sono state conseguenze per le persone. Il conducente infatti era uscito dal mezzo sulle sue gambe e si era messo in sicurezza.