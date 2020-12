Auto a fuoco, paura a Lainate FOTO

Auto a fuoco, momenti di paura a Lainate.

Auto a fuoco, il conducente si mette in salvo

E’ successo nella mattinata di oggi, sabato 12 dicembre 2020, in via Pietro Mascagni. Un automobilista stava procedendo a bordo della sua Audi quando la vettura ha cominciato a fare fumo. L’uomo al volante ha avuto la prontezza di accostare e scendere dal mezzo, che poco dopo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rho che in breve hanno spento il rogo. Il mezzo tuttavia era ormai distrutto, ma il proprietario fortunatamente è rimasto illeso. Nel primo pomeriggio i pompieri sono tornati sul posto per una verifica, chiamati da alcuni passanti preoccupati dal fatto che la carcassa fosse ancora fumante.

