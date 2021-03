Auto a fuoco in un garage, paura a Robecco

Auto a fuoco in un garage a Castellazzo de’ Barzi. Spavento stamattina, martedì 16 marzo, nella frazione robecchese di Castellazzo de’ Barzi, in una palazzina di via Gadda, dove una vettura è andata a fuoco, generando fumo in abbondanza.

Auto a fuoco in un garage

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco di Abbiategrasso e Magenta che hanno precauzionalmente evacuato l’edificio e messo in salvo i residenti. Sul posto anche la Polizia Locale di robecco per i rilievi. Ancora da capire le cause del rogo.

Nessun ferito

Nessun ferito. Solo una donna, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, avrebbe inalato del fumo, ma senza conseguenza: è bastato un po’ di ossigeno dall’ambulanza per rimettersi.