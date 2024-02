Auto a fuoco dopo un tamponamento

Auto prende fuoco dopo un tamponamento.

Auto a fuoco all'incrocio tra viale Sabotino e via Ciro Menotti

E' successo stamattina, martedì 20 febbraio, a Legnano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 all'incrocio tra viale Sabotino e via Ciro Menotti e ha coinvolto due auto sulle quali viaggiavano una donna di 33 anni e un uomo di 50. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze: soccorsi dalla Croce rossa cittadina, i due sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice verde.

Sul posto i pompieri di Legnano e tre gazzelle dei Carabinieri

Uno dei due mezzi, un'auto di servizio di un istituto di vigilanza privato, ha però preso fuoco poco dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi e tre gazzelle dei Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.