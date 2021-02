Autista si sente male e finisce col bus contro un’auto. Ha accusato un malore mentre era alla guida del suo autobus che viaggiava, fortunatamente, senza passeggeri. Spavento per un 42enne, dipendente della compagnia Autostradale, che mercoledì 10 febbraio, intorno alle 12.15, ha perso il controllo del mezzo, impattando, secondo una prima ricostruzione, contro un’auto in sosta. E’ accaduto a Lainate, in viale Italia.

Ad accorgersi i dipendenti di una Cooperativa sociale situata in viale Italia, che hanno dato l’allarme, dopo aver visto il bus in mezzo alla strada e l’autista accasciato sul volante. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia locale, Carabinieri, ambulanza e automedica. Chiusa la strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Codice giallo

Non si è reso necessario l’intervento dei pompieri, mentre dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori l’uomo è stato portato in giallo in ospedale per accertamenti. saranno le forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.