Aumento dei casi anche ad Arconate: 4 classi in quarantena

Sono 4 le classi in quarantena ad Arconate nella giornata di oggi, lunedì 1° marzo 2021.

Aumentano le classi in quarantena

A comunicarlo è l’assessore Francesco Colombo: “Anche ad Arconate è in corso un peggioramento della situazione epidemiologica. Oltre a un aumento dei casi di cittadini positivi al Covid, registriamo anche un aumento delle classi poste in isolamento. Al momento si trovano in quarantena due classi della scuola elementare Maestri di Arconate, una della scuola media Alessandro Manzoni e una del Liceo d’Arconate e d’Europa. Da questa mattina sono al lavoro con il dirigente scolastico, prof. Emanuele Marcora, per valutare attentamente la situazione. Siamo in contatto costante con i vertici di Ats per monitorare l’andamento dell’epidemia”.

Un appello alla responsabilità

L’assessore poi fa un appello: “A oltre un anno dall’inizio della pandemia ci troviamo ancora a fare i conti con un virus particolarmente aggressivo. Siamo stanchi e sfiduciati, ma sento di fare un appello alla responsabilità: preservare i nostri ragazzi ed educarli a comportamenti prudenti significa dar loro la possibilità di continuare a frequentare la scuola in presenza ed evitare nuove chiusure, che sarebbero assolutamente deleterie per la loro formazione. Teniamo duro”.