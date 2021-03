Aumentano i contagi, ma fortunatamente si fermano i decessi: i dati del 16 marzo.

Oggi, martedì 16 marzo, il portale ATS ha riportato i dati riguardanti la pandemia da Coronavirus in città. Nell’ultima settimana i casi sono aumentati di 37 unità, portando il totale da inizio pandemia a 1.258 casi. Al momento risultato 77 persone positive, 10 delle quali sono ricoverate. Ci sono state inoltre 35 persone guarite.

“Accogliamo con speranza questa settimana in cui non si registrano decessi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. In questi giorni, la notizia della sospensione in via precauzionale di uno dei vaccini ha rallentato il piano di vaccinazioni. Come Amministrazione non abbiamo la pretesa di fornire analisi scientifiche e, come tutti, aspettiamo i risultati dell’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ma ribadiamo la nostra fiducia nella scienza e nelle vaccinazioni, che restano fondamentali per uscire da questa situazione che ci portiamo avanti da oltre un anno”.