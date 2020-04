Aumenta il numero dei guariti ad Arese

Buone notizie da Arese dove aumenta il numero dei guariti da Covid 19: ora sono in totale 30, + 7 rispetto alla giornata di ieri.

Ad Arese complessivamente si registrano 133 persone positive al Covid 19 (tra cui 19 decessi e 30 guariti) dall’inizio dell’emergenza.

“Un sospiro di sollievo per la nostra città, una buona notizia che vorremmo dare ancora a lungo – ha commentato il sindaco Michela Palestra – Tuttavia, è fondamentale continuare a osservare le prescrizioni, con intelligenza e rigore. Questa è un’emergenza sanitaria senza precedenti e dobbiamo agire con cautela e prudenza. Oggi abbiamo celebrato in modo “riservato” la cerimonia del 25 aprile. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno seguito via Facebook, rispettando le limitazioni che questa situazione impone. La responsabilità e la consapevolezza dimostrate rappresentano una bella immagine della nostra città. Richiamo un estratto del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un messaggio di speranza e di forza in cui tutti noi dobbiamo credere: “La nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite. Per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una rinnovata capacità di progettazione economica e sociale: a questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore. Insieme, possiamo farcela, e lo stiamo dimostrando”.