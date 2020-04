Attrezzature per apicoltura in fiamme, paura a Bernate Ticino

Attrezzature per apicoltura in fiamme: è successo in un deposito a Bernate Ticino. Molti i danni, sul posto i Vigili del Fuoco.

Attrezzature per apicoltura in fiamme

Vigilia di Pasqua festosa, ma non per tutti. Era sera e sull’Alzaia del Naviglio Grande a molti bernatesi non era sfuggito il bagliore di fuoco. Bruciava un capannone della ex tessitura Giana che da un paio d’anni custodiva materiale per api dell’apicoltore Angelo Zucchini di Buscate.

Allertati i Vigili del fuoco di Magenta, le fiamme sono state domate dopo un’ora lasciando solo cenere all’interno della struttura e in grave difficoltà economica e affettiva lo Zucchini, proprio all’inizio della stagione di raccolta.

L’apicoltore per far fronte al momento di disagio organizzerà una raccolta fondi, confidando nell’aiuto di altri operatori del settore e di chi vorrà sostenerlo.

