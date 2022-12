Attraversamenti «Salva Pedone» per la sicurezza di pedoni e ciclisti

Garantire una maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti con la realizzazione di nuovi attraversamenti "Salva Pedone". Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Pero

Opere al vie nei primi giorni di gennaio

Partiranno nei prossimi giorni i lavori decisi dalla giunta guidata dal sindaco Maria Rosa Belotti per la posa dei sistemi «Salva Pedone» in corrispondenza degli attraversamenti ciclo-pedonali di via Sempione 241 e 245. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare il livello di sicurezza della mobilità e della circolazione stradale e, in particolare, della protezione nell’attraversamento dell’utenza più debole.

I nuovi dispositivi si aggiungono a quelli già installati sul territorio nel 2021

«I nuovi dispositivi si aggiungeranno a quelli installati sul territorio dall'amministrazione comunale perese nel corso del 2021 - afferma il primo cittadino Belotti - al fine di aumentare la sicurezza dei ciclisti e pedoni.

Segnali luminosi avvisano gli automobilisti della presenza dei pedoni

Il sistema di attraversamento pedonale intelligente, denominato “Salva Pedone”, è in grado di rilevare la presenza dei pedoni e segnalarla agli automobilisti attraverso segnali di avviso luminosi, attivi per il tempo necessario all’attraversamento. L’efficacia di tale sistema che permette la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali in assenza di impianti semaforici, è confermata da una notevole riduzione dell’incidentalità stradale, grazie all’alta visibilità dei segnali luminosi anche nelle fasce orarie diurne.