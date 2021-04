Atto vandalico ai danni della sede della Lega

Atto vandalico ai danni della sede cittadina della Lega.

Atto vandalico contro la “casa” dei leghisti

E’ successo a Legnano, dove la sezione del Carroccio al civico 3 di via per Castellanza è stata presa di mira da ignoti che hanno pensato bene di lanciare un mattone contro il citofono, mandandolo in pezzi. A dare notizia dell’accaduto, nella serata di oggi, mercoledì 21 aprile, è l’ex capogruppo consiliare Federico Colombo. “Ci avete colto alla sprovvista… invece che imbiancare a sto giro ci toccherà fare gli elettricisti” scrive Colombo su Facebook, pubblicando le foto del citofono danneggiato.

Non è la prima volta che ignoti la prendono di mira

Non è la prima volta che la “casa” dei leghisti viene presa di mira. Negli anni scorsi i muri esterni dell’edificio erano stati imbrattati a èiù riprese con scritte fatte con vernice spray. Ricordiamo gli episodi del febbraio 2016 e del febbraio 2019. In entrambi i casi i militanti lumbardi si erano armati di vernice e pennello e avevano ripulito i muri ripristinandone il decoro. Questa volta, come dice Colombo con ironia, non potranno sfoderare l’esperienza da imbianchini acquisita loro malgrado, ma dovranno cimentarsi come elettricisti.