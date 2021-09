Atti vandalici nel centro civico: individuati i responsabili

Individuati i responsabili degli atti vandalici avvenuti nel centro civico comunale in piazza Pertini di Vanzaghello nella notte tra mercoledì 1° settembre 2021 e giovedì 2 settembre.

Dopo gli atti vandalici, i responsabili sono stati identificati

I responsabili sono stati individuati grazie all’analisi dei video delle telecamere svolta dalla Polizia Locale, e proprio in questi giorni si sta ultimando la visione dei filmati per avere un quadro completo dell’accaduto. L’azione dei vandali ha portato al danneggiamento di una colonnina-fotocellula di uno dei passi carrai della piazza.

Le reazioni

Le conseguenze, per loro, non saranno leggere: nei giorni scorsi la Polizia Locale ha annunciato tramite comunicato che "gli autori saranno sanzionati anche penalmente". Il sindaco Arconte Gatti ha chiesto che ci sia un risarcimento dei danni nei confronti di Vanzaghello affermando che "una tale mancanza di senso civico e rispetto è intollerabile, non ci sono scusanti".