Corbetta

Presi a sassate diversi vetri della storica struttura

Atti vandalici a Corbetta. Questa notte, 22 ottobre, è stata presa di mira villa Pagani Della Torre, la storica struttura situata in piazza XXV Aprile.

Atti vandalici contro villa Pagani

Sono stati rotti diversi vetri della villa; a denunciare l'accaduto è stato il sindaco, appena riconfermato, Marco Ballarini. Pubblicate anche alcune foto dei danni, un lampadario danneggiato, una finestra ed un paio di porte a vetro. La struttura è interdetta al pubblico e quindi i responsabili dei danni potrebbero aver scavalcato la recinzione e colpito le vetrate con dei sassi. La villa di Corbett che ha subito gli atti vandalici è al momento chiusa; si procederà ad una valutazione dei danni, per poi riparare quanto danneggiato. Il primo cittadino ha assicurato si farà di tutto per individuare i responsabili e far pagare loro i danni.

Le parole del sindaco Ballarini