Atti vandalici contro il presepe e la chiesetta

Atti vandalici contro il presepe in piazza e la chiesetta della Brughiera a Bareggio: la condanna di volontari e Amministrazione.

E' quanto scoperto la mattina di venerdì 8 dicembre 2023. In particolare, i "soliti ignoti" hanno rotto una statua di una pecore del presepe della Pro loco e un'altra l'hanno fatta sparire.

Un'azione condannata dai volontari che hanno messo tutto il loro impegno nel creare l'atmosfera natalizia in piazza Cavour.

Ma non solo. Infatti, alcuni vandali hanno poi preso di mira anche la chiesetta alla Brughiera.

Ha commentato il sindaco Linda Colombo nella mattinata di oggi, lunedì 11 dicembre 2023:

"Dopo quanto accaduto al presepe in piazza, purtroppo dobbiamo registrare un altro atto vandalico in questi giorni di festa. Stanotte qualcuno non ha trovato di meglio da fare che imbrattare la facciata della chiesetta della Brughiera. Invitiamo l'autore o gli autori del gesto a costituirsi, visto che le Forze dell'ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona per individuarli e sanzionarli come meritano".