Atti vandalici a Legnano, tagliati i palloni dei campi da tennis

Atti vandalici a Legnano: preso di mira il centro sportivo B.fit.

Atti vandalici ai danni del B.fit

“Purtroppo dobbiamo constatare che il nostro centro sportivo è da qualche tempo ripetutamente oggetto di atti vandalici a danno della struttura, dell’attrezzatura sportiva e degli arredi”. Così la dirigenza della struttura ha dato notizia dell’ennesimo atto vandalico ai danni dei propri impianti. Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 infatti ignoti hanno tagliato i palloni dei campi da tennis e manomesso l’impianto della piscina esterna, provocando danni per migliaia di euro.

La dirigenza ha sporto denuncia

“A tutela nostra e di tutti voi soci, abbiamo quindi avviato insieme alle autorità giudiziarie delle indagini che speriamo portino nel breve all’individuazione dei soggetti autori di questi atti – prosegue la dirigenza del centro sportivo di via Galvani – Siamo sinceramente dispiaciuti del disagio creato e vi chiediamo scusa per questa situazione: stiamo cercando di fare il possibile per permettere a tutti voi soci di poter frequentare il centro sportivo in serenità e sicurezza”.