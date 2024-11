Atti persecutori verso la ex, finisce ai domiciliari

Atti persecutori verso la ex fidanzata, finisce ai domiciliari: è successo a Cerro Maggiore.

Ora si trova ai domiciliari. Per atti persecutori verso la ex fidanzata. Protagonista della vicenda un 41enne domiciliato a Cerro Maggiore. I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti dell'uomo che - importunando la ex compagna - era finito nei guai: prima l'obbligo di firma in caserma e il divieto di avvicinamento alla donna, ora la decisione di inasprire la misura: ossia quella di metterlo ai domiciliari.