Atti osceni al parco davanti ad una mamma con i bambini: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, l’equipaggio del Commissariato di Legnano è stato allertato da una mamma che si trovava nel parco giochi alla via Rossini con i bambini. La donna ha riferito che c’era un uomo che stava compiendo atti osceni davanti a loro. La volante è quindi prontamente intervenuta a tutela della famiglia riconoscendo subito il soggetto dalle descrizioni fornite colto nella prosecuzione di tali gesti. Fermato e accompagnato in Commissariato, l’uomo, un tunisino irregolare sul territorio nazionale, è stato arresto per atti osceni in luogo frequentato da minori.

