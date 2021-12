Rho

Alcuni anziani rhodensi sono stati contattati telefonicamente in questi giorni per la somministrazione di vaccino anti-Covid nella propria abitazione da parte della Protezione civile. Attenzione perchè la Protezione civile non sta effettuando le vaccinazioni a domicilio.

Attenzione truffe: la Protezione civile non fa vaccini anti Covid a domicilio

Chiunque incorra in situazioni dubbie è invitato a non aderire ad alcuna proposta e a contattare le forze dell’ordine. Scrive il Comune: "Se ricevete telefonate o visite da presunti volontari della Protezione civile che propongono questo servizio, sappiate che è in atto una truffa". Si ricorda che per anziani e disabili senza supporto e quarantenati è attivo il call center del Comune di Rho 02.93332 777 il lunedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Altri servizi

Il call center è a disposizione per chiedere i servizi quali spesa di generi di prima necessità e pasti a domicilio, acquisto farmaci, monitoraggio telefonico e l’intervento del custode sociale, dedicato ad affiancare le persone per il disbrigo di pratiche e supporto per le prenotazioni anche di vaccini (anti- ovid19 e antinfluenzale) e richiesta dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.