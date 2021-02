Attenzione castanesi: ecco gli orari per esporre la mastella

Il Comune di Castano Primo ha diffuso gli orari per esporre la mastella. Una misura presa per garantire il decoro urbano.

Ecco gli orari per esporre la propria mastella in strada

“Al fine di garantire il decoro urbano, l’igiene, l’ordine e la sicurezza pubblica, le frazioni di rifiuti non devono essere esposte prima delle 20 del giorno precedente e non dopo le 6 del giorno stabilito per la raccolta“. Dal Comando di Polizia Locale di piazza Mazzini fanno sapere che gli agenti faranno tutti i controlli per verificare che i cittadini seguano le regole.