Assunzioni irregolari a Neutalia? La Procura archivia il procedimento

Neutalia: archiviato il procedimento penale sulle presunte assunzioni irregolari

A renderlo noto è la stessa Neutalia, la società che gestisce il termovalorizzatore di Bosano (ex Accam) e che vede tra i propri soci Amga Legnano, Agesp e Cap Holding. Così dichiara l'azienda in una nota diffusa oggi, martedì 23 maggio 2023:

"Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio su proposta del sostituto procuratore della Repubblica ha disposto l’archiviazione in ordine al procedimento penale contro ignoti, scaturito in seguito a una querela sporta per una presunta irregolarità di una procedura di selezione del personale. Il provvedimento riporta come le indagini disposte abbiano accertato come non vi siano state irregolarità nel corso di ogni livello della procedura avviata da Neutalia. Pertanto, il procedimento penale aperto contro ignoti è stato archiviato. La vicenda è da considerarsi pertanto chiusa".

A dicembre il blitz delle Fiamme gialle negli uffici di via per Arconate a Borsano

In seguito a una denuncia anonima, lo scorso dicembre i militari della Guardia di finanza, su delega del pubblico ministero bustocco Susanna Molteni, si erano presentati negli uffici di via per Arconate, dove ha sede l'impianto di termovalorizzazione, e si erano fatti consegnare documentazione utile a ricostruire alcuni rapporti di fornitura sorti nella precedente gestione dell’impianto e ad alcune assunzioni da parte della nuova società. L'azienda aveva confermato la propria "piena disponibilità a fornire all’Autorità giudiziaria tutte le informazioni richieste nello spirito di dialogo e trasparenza che contraddistingue Neutalia". Ora la Procura ha messo la parola fine sulla vicenda.