Assoluzione definitiva per l'ex sindaco di Legnano Fratus

L’ex primo cittadino di Legnano Gianbattista Fratus è stato assolto definitivamente da tutte le accuse, compresa quella di corruzione elettorale per le amministrative del 2017. Ieri la Procura generale di Milano ha riconosciuto che le accuse erano tutte infondate.

“Sono felice per l’assoluzione definitiva, dopo quella in appello, dell’ex Sindaco Fratus, una persona perbene e soprattutto un amico sul quale io, come tanti altri, non abbiamo mai avuto dubbi. Un’ottima notizia e un sollievo che mette fine a un calvario iniziato nel 2019 e che conferma, ancora una volta, la strumentalizzazione di certe inchieste giudiziarie che hanno rovinato per anni carriere politiche e hanno avuto la conseguenza di far cadere l’amministrazione, quella leghista di Fratus, del Comune di Legnano. Per fortuna il tempo è galantuomo. In tutto questo la sinistra unica parte che si è avvantaggiata da questa inchiesta infondata continua a tacere”.