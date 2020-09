Assl, l’Associazione società sportive legnanesi riparte con Carlo Bandera

Assl, l’Associazione società sportive legnanesi rinasce con Carlo Bandera presidente.

Assl, la parola al neopresidente Bandera

«La nostra missione principale è far lavorare le società in sicurezza, assicurando la qualità e dando a tutti la possibilità di fare sport a livello amatoriale, agonistico e pre-agonistico» sottolinea il 56enne, ex direttore sportivo di Amga sport, eletto in seguito alle dimissioni del direttivo avvenuto lo scorso febbraio. Per prima cosa, Bandera intende «fare una fotografia, sia delle società sportive che operano a Legnano, che degli impianti così da conoscere fino in fondo quali sono le problematiche e i loro desideri» e per fare ciò si interfaccerà con il Comune per «capire come dare una mano e come essere utili».

«Una ripartenza per dar vita a una realtà sportiva inclusiva»

A tal proposito, la nomina della nuova Amministrazione comunale è vista in modo positivo dal neopresidente che la ritiene «un’occasione di una ripartenza insieme per dar vita a una realtà sportiva inclusiva». La priorità dell’Associazione (che riunisce 78 società per un totale di circa 8mila iscritti) è innanzitutto dialogare con le società «ascoltando le loro necessità che mutano di anno in anno». Inoltre, a causa della situazione straordinaria causata dall’emergenza sanitaria, «è più che mai necessario scattare una nuova fotografia delle loro esigenze, per cui noi intendiamo essere una cassa di risonanza, di concerto con l’assessorato allo Sport». L’Assl ha l’obiettivo definito di rappresentare tutte le società e come ho detto ai miei consiglieri “ci togliamo la maglia della singola società e indossiamo quello dell’Assl che riporta tutti i loghi”, in questo modo portiamo l’esperienza maturata in ciascuna società per raggiungere lo scopo comune».

