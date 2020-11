Assembramento nel sottopasso: identificati e multati

Assembramento nel sottopasso ferroviario a Castano Primo: la Polizia Locale li identifica e li sanziona.

Assembramento nel sottopasso: l’intervento degli agenti

La scorsa sera quattro giovani sono stati beccati dagli agenti del Comando di piazza Mazzini mentre, in violazione delle norme anti Covid-19, erano assembrati ed intenti a fumare nel sottopasso ferroviario delle FNM a Castano Primo. Ad insospettire la pattuglia in transito per il controllo del territorio proprio la nube di fumo che si era sprigionata e che si notava provenire dalle scale del sottopasso.

I ragazzi hanno cercato di fuggire

I ragazzi, due dei quali si sono anche dati alla fuga, sono stati però subito dopo identificati e sanzionati ai sensi del DPCM in vigore. Tre di essi sono minorenni e per tale motivo sono stati avvisati anche i genitori ai quali è stato notificato il verbale di accertamento, esortandoli ad una più attenta vigilanza, soprattutto in un periodo delicato come quello che si sta affrontando per l’emergenza epidemiologica.

