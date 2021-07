Assembramenti e variante Covid: annullato il maxi schermo per Italia-Inghilterra

Assembramenti e variante Covid, il Questore annulla la proiezione su maxi schermo della finale degli Europei di Calcio Italia-Inghilterra.

Assembramenti e variante, niente maxi schermo

Niente proiezione sul maxi schermo a Buscate, in piazza san Mauro, per la finale degli Europei Italia-Inghilterra in programma domani, domenica 11 luglio 2021, alle 21. Ad annunciare la decisione è il sindaco Fabio Merlotti: "Purtroppo ci è pervenuta oggi nota del Prefetto che, temendo disordini e assembramenti nelle piazze per la finale da una parte, su pressione delle preoccupazioni per il diffondersi della variante delta dall’altra, richiama al rigoroso rispetto delle norme del Ministero della Salute circa i protocolli Covid. Avevamo previsto che l’area della proiezione con i posti a sedere fosse recintata e gli ingressi fossero a prenotazione, ma stamattina il capogabinetto del Questore ha specificato che non è possibile nemmeno la presenza di persone in piedi che si avvicinassero all’area della proiezione, cosa impossibile da garantire in piazza".

