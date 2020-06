Assemblea straordinaria del Collegio dei Capitani: dimissioni per il Revisore dei Conti

Giovedì 25 giugno, nella sede della Famiglia Legnanese, si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci del Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano, secondo le regole imposte dall’emergenza sanitaria.

All’ordine del giorno la situazione finanziaria alla luce della mancata disputa del Palio e della Provaccia. Più di settanta i presenti, che hanno ascoltato la relazione introduttiva del Gran Maestro Giuseppe La Rocca. Dopo i vari interventi, l’assemblea ha votato a stragrande maggioranza il Piano Finanziario dell’anno 2020/2021 proposto dal Direttivo del Collegio e illustrato dal Tesoriere Carlo Barlocco. Preso atto delle dimissioni di Ennio Minervino da Revisore dei Conti, per motivi esclusivamente familiari, l’assemblea ha votato Ruggero Sormani a tale carica, che andrà a ricoprire insieme a Italo Monaci e Marco Barlocco.

“Ringrazio tutti per la partecipazione, per l’attaccamento solidale all’associazione, per l’impegno condiviso a superare le problematiche che questo anno difficile ci ha posto di fronte. Fra i prossimi impegni del Sodalizio ci sarà, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza individuale, un convivio in Castello con l’augurio di buone vacanze e un di buon lavoro per il Palio 2021.”