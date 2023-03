Assalto notturno alla fumetteria: colpo sfumato ma danni e rabbia

Assalto notturno alla fumetteria, ma i ladri sono costretti ad andarsene a mani vuote.

Assalto notturno a Mondi Paralleli, la fumetteria di Contrada Sant'Eusebio

Colpo sfumato ma danni e rabbia per la titolare di Mondi Paralleli, negozio di fumettistica con accessori e gadget sito ad Arconate in Contrada Sant’Eusebio al civico 26. Il tentato furto è andato in scena alle 4.15 di mercoledì 8 marzo 2023, come registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale. I ladri, presumibilmente due, entrambi col volto coperto, hanno tentato per circa tre minuti di infrangere il vetro antisfondamento della porta d'ingresso: la lastra si è rotta ma è rimasta al suo posto, impedendo l’accesso ai malviventi che vista la mal parata hanno desistito e si sono allontanati intimoriti anche dalle luci di auto di passaggio.

"La sera svuoto completamente la cassa, ma forse puntavano alla merce"

"Ad avvertirmi dell'accaduto è stato l'amministratore di condominio che mi ha telefonato alle 7 - racconta la proprietaria del negozio Martina Carpenito - Una volta arrivata sul posto ho chiamato i Carabinieri e poi sono andata ha chiamato i Carabinieri e poco più tardi sono andata in caserma a Busto Garolfo per la denuncia. "Abbiamo consegnato i filmati e le videoregistrazioni ai Carabinieri - prosegue Carpenito, ammettendo di sentirsi meno sicura dopo questo episodio - Di certo i delinquenti controllano e spiano i negozi che hanno preso di mira. Io come molti altri negozianti la sera svuoto completamente la cassa e i miei clienti usano molto altri mezzi di pagamento come il bancomat per effettuare gli acquisti, quindi non so se il loro obiettivo fosse la merce. Di sicuro erano determinati, visto la forza estrema impiegata nel tentativo di entrare. Temevo che potesse accadere un fatto del genere e ora non sono tranquilla. Chiederei all’Amministrazione di mettere delle telecamere in più di videosorveglianza in centro almeno come deterrente e strumento per rintracciare i colpevoli".

Davanti al negozio erano già spariti una bici e un monopattino elettrico

Già nei mesi scorsi, dopo l’inaugurazione avvenuta a settembre, c'erano stati furti davanti al negozio: erano spariti la bici bianca di una cliente e il monopattino elettrico di un altro cliente. Rubato e vandalizzato persino un posacenere che Carpenito aveva collocato all'esterno del negozio per evitare di spargere mozziconi di sigarette nello spazio antistante l’entrata. La via, essendo situata in centro vicino a un supermercato e poco distante dalla chiesa prepositurale e partendo proprio da piazza Libertà, è solitamente trafficata. Questo non ha impedito tempo fa furti nei negozi e nelle attività commerciali che vi si affacciano.