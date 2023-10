Assalto con fumogeni a scuola, il preside: "Pensavano di essere in un videogioco" VIDEO

Anche il preside dell'Ipsia Puecher di Rho ha voluto commentare il raid vandalico di venerdì scorso, 27 ottobre, dove alcuni ragazzi sono entrati nell'istituto e hanno esploso petardi, acceso fumogeni e danneggiato delle attrezzature.

Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri dopo il raid vandalico da parte di alcuni ragazzi avvenuto la scorsa settimana nel cortile dell'istituto Puecher. Il preside Emanuele Contu ha voluto commentare quanto avvenuto:

"I carabinieri stanno lavorando ed è verosimile che possano essere stati degli ex studenti a mettere in atto l'assalto alla nostra scuola - ha affermato il preside Contu - Un gesto grave, fatto secondo il mio punto di vista per fare vedere quella che loro chiamano "atto di forza" - Usa queste parole il preside dell'Ipsia Contú per spiegare i gravi fatti avvenuti nella mattinata di venerdì quando 10 individui con il volto coperto sono entrati all'interno della scuola commettendo dei reati - "Sono convinto che pensassero di essere in un videogioco, invece era la realtà. Una cosa organizzata non legata al terrorismo. Solo per fare vedere che sono grandi ma in realtà non è così".