Assalto alla banca Unicredit, ma il colpo va in fumo

arese

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi alla fuga lasciando sul posto il furgone utilizzato per l’assalto

Assalto di notte alla banca Unicredit, ma il colpo va in fumo

La banda dei bancomat ha tentato di colpire anche ad Arese alla banca Unicredit, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi alla fuga lasciando sul posto il furgone utilizzato per l’assalto.

E’ successo qualche giorno fa .

I malviventi hanno agito in piena notte prendendo di mira l’Unicredit di piazza Cinque Giornate, proprio accanto alla Gallazzi Vismara: sono arrivati sul posto con un furgone al cui interno, come si era già visto in occasione del colpo fallito a Bollate, c’era un braccio meccanico.

Questa volta però il colpo è stato sventato dai Carabinieri che, appena è scattato l’allarme, erano già in zona, e si sono precipitati sul posto.

All’arrivo dei militari i ladri hanno infatti abbandonato il furgone senza neppure riuscire a sfondare la vetrata e sono fuggiti probabilmente su un’auto.

Scena analoga qualche sera prima a Bollate dove i ladri avevano sfondato la vetrata ed erano riusciti ad arrivare al bancomat ma la cassa era caduta al momento di caricarla sul furgone e così erano fuggiti a mani vuote mentre arrivavano i Carabinieri.

Il furgone del fallito colpo è stato recuperato dai Carabinieri e ora sono in corso indagini per risalire ai delinquenti.