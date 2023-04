Assalto ad una libreria in centro città: arrestato 18enne per furto

Ha spaccato una vetrina di una libreria in centro a Legnano e ha trafugato la cassa: i Carabinieri lo hanno arrestato.

Spaccata alla libreria

E' successo questa mattina, all'alba. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnano hanno tratto in arresto per furto aggravato all’interno di una libreria, un 18enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane era ancora all'interno del negozio

Erano circa le 5,30 di questa mattina, 29 aprile 2023 quando durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato che una vetrata di una libreria di via Palestro, in centro a Legnano, era stata danneggiata. I Carabinieri, quindi, a seguito dell’ispezione, hanno sorpreso il 18enne. Il ladro, alla vista dei militari ha tentato di nascondersi in uno sgabuzzino della libreria.

33 euro di bottino

Un bottino magro, quello trovato in cassa. Il giovane, infatti, aveva asportato dalla cassa alcune monete per il valore complessivo di 33 euro, restituite, poi, al proprietario.