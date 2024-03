Assaltano la sala slot a inizio serata, poi fuga col bottino

Assaltano la sala slot, poi fuggono col bottino: è successo a Parabiago.

Assaltata la sala slot

Non hanno atteso il calare della notte, agendo intorno alle 21. Stiamo parlando dei ladri che la sera di ieri, giovedì 21 marzo 2024, hanno assaltato la sala slot Snai che si trova in Piazza Volontari del sangue a Parabiago. Il gruppo di malviventi è arrivato sul posto: prima ha sollevato la saracinesca, poi ha rotto il vetro della porta principale riuscendo a portarsi via dal locale la torretta-cambia monete.

La fuga

I ladri sono poi scappati con il bottino: al momento è ancora da quantificare ma si parla di qualche centinaia di euro. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.